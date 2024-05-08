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ЭСК поддержала решение Карасёва не удалять Мойзеса за фол на Мантуане

ЭСК поддержала решение Карасёва не удалять Мойзеса за фол на Мантуане
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Санкт-петербургский «Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасёва в эпизоде с неудалением игрока ЦСКА Мойзеса на третьей минуте первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Судья правильно не удалил с поля Мойзеса (ЦСКА) на третьей минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что большинство членов комиссии не считают действия футболиста ЦСКА Мойзеса в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» Густавом Мантуаном серьёзным нарушением правил и поддерживают решение VAR не вмешиваться в эпизод из-за отсутствия критериев серьёзного нарушения правил игры, связанного с протоколом VAR, а именно:
– контакт с ногой соперника произошёл в результате неудачной попытки Мантуана сыграть в мяч в подкате, после чего его нога оказалась на пути игрового движения игрока ЦСКА;
– отсутствие угрозы безопасности соперника (тело Мантуана и нога, с которой произошёл контакт, находились на газоне, что значительно снижало вероятность угрозы безопасности игрока);
– контакт ноги Мойзеса с ногой Мантуана был кратковременным (игрок упал сразу после контакта, что значительно снизило силу его воздействия), без дополнительного движения в сторону ноги соперника, со средней интенсивностью и без чрезмерной силы.

Комиссия напоминает арбитрам VAR, что в пограничных ситуациях, связанных с возможным серьёзным нарушением правил игры, они тщательно учитывали вышеупомянутые критерии и вмешивались только в том случае, если они существуют», — приводится текст решения комиссии на официальном сайте РФС.

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