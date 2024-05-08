Футболисты «Зенита» возложили цветы на Пискаревском кладбище накануне Дня Победы

Футболисты «Зенита», включая игроков основного, молодёжного состава и женской команды, возложили цветы на Пискаревском кладбище накануне Дня Победы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

День Победы — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Отмечается ежегодно 9 мая. В День Победы во многих городах России проводят военные парады и праздничные салюты, в Москве производится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков, в крупных городах — праздничные шествия и фейерверки.

«Зенит» по состоянию на сегодняшний день занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко.