Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболисты «Зенита» возложили цветы на Пискаревском кладбище накануне Дня Победы

Футболисты «Зенита» возложили цветы на Пискаревском кладбище накануне Дня Победы
Комментарии

Футболисты «Зенита», включая игроков основного, молодёжного состава и женской команды, возложили цветы на Пискаревском кладбище накануне Дня Победы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

День Победы — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Отмечается ежегодно 9 мая. В День Победы во многих городах России проводят военные парады и праздничные салюты, в Москве производится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков, в крупных городах — праздничные шествия и фейерверки.

«Зенит» по состоянию на сегодняшний день занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко.

Материалы по теме
КДК оштрафовал «Факел» за скандирования болельщиков «Зенит» — позор российского футбола»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android