Лепёхин: такой топ-клуб, как «Зенит», может позволить не держать Марио за старые заслуги

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о защитнике сине-бело-голубых Марио Фернандесе.

«Марио практически не играл в «Зените», но при этом мы все его помним по игре за ЦСКА и сборную России, где он был надёжным и качественным футболистом. Поэтому от него двоякое ощущение. Я думаю, что такая топ-команда, как «Зенит», может себе позволить не держать футболиста за старые заслуги. Нужно показывать здесь и сейчас, но Марио не играет уже год. Поэтому, наверное, есть резон взять футболиста, который находится в игровом тонусе и помоложе», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, к «Зениту» Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. В нынешнем сезоне 33-летний футболист провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.