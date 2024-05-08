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Президент «Урала» Иванов высказался о будущем Ильи Помазуна в клубе

Президент «Урала» Иванов высказался о будущем Ильи Помазуна в клубе
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем голкипера Ильи Помазуна в клубе. Помазун выступает за «Урал» на правах аренды из московского ЦСКА.

«Нет никакого понимания по будущему Помазуна. Если его отпустят, то мы с удовольствием вновь его заберём и будем дальше сотрудничать. Но, насколько я знаю, пока агенты ищут ему варианты. Мы с Ильёй разговаривали — пока конкретных предложений нет. Он за нас уже столько игр сыграл. Больше, чем за ЦСКА, наверное. Если будет возможность, то сыграет ещё», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Илья Помазун провёл 27 матчей. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России.

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