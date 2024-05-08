Вратарь «Факела» Беленов: спокойно отношусь к смене тренера, наша задача — набирать очки

Голкипер «Факела» Александр Беленов рассказал, как игроки воронежской команды восприняли смену главного тренера. Сейчас «Факел» тренирует Игорь Черевченко, который сменил в должности Сергея Ташуева.

«Спокойно к этому отношусь. В моей карьере столько было тренерских перестановок, что даже не сосчитать. Есть руководство, которое принимает решение, наша задача — принять требования нового главного тренера и продолжать набирать очки», — приводит слова Беленова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1). В следующей игре внутреннего первенства воронежская команда встретится с «Уралом». Игру примет Центральный стадион профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени. «Факел» по состоянию на сегодняшний день занимает 14-е место в турнирной таблице.