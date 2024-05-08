В «Ростове» высказались о будущем вратаря Никиты Медведева

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о будущем вратаря команды Никиты Медведева.

«Как только достигнем договорённостей или примем решение, сразу об этом сообщим. Переговоры, намерения и прочее мы не комментируем», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Никите Медведеву 29 лет. Он является игроком ростовчан с июля 2016 года. Его действующее трудовое соглашение с южанами рассчитано до лета текущего года. В нынешнем сезоне российский голкипер в общей сложности принял участие в 15 матчах во всех соревнованиях. Медведев пропустил 17 забитых мячей. В трёх играх Никита не пропустил ни одного гола. В последнее время Медведев стал получать больше игрового времени.