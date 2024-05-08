Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Порту» Консейсау хочет возглавить «Милан» — La Gazzetta dello Sport

Тренер «Порту» Консейсау хочет возглавить «Милан» — La Gazzetta dello Sport
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау заинтересован в том, чтобы после окончания нынешнего сезона возглавить итальянский «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, португальский тренер намерен договориться об уходе из своей нынешней команды, чтобы принять предложение «Милана». Для этого в ближайшие дни Консейсау проведёт встречу с президентом «Порту» Андре-Виллаш Боашем, на которой попробует убедить свою нынешнюю команду в необходимости досрочного расставания. Соглашение тренера с португальским клубом рассчитано до конца сезона-2027/2028.

Напомним, ранее сообщалось, что «Милан» установил контакт с Сержиу Консейсау, в котором итальянский клуб видит замену Стефано Пиоли.

49-летний Консейсау тренирует «Порту» с 2017 года и привёл клуб к трём чемпионским титулам.

Материалы по теме
«Милан» рассматривает тренера «Порту» Консейсау в качестве замены Пиоли — Ди Марцио
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android