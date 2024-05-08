Тренер «Порту» Консейсау хочет возглавить «Милан» — La Gazzetta dello Sport

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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау заинтересован в том, чтобы после окончания нынешнего сезона возглавить итальянский «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, португальский тренер намерен договориться об уходе из своей нынешней команды, чтобы принять предложение «Милана». Для этого в ближайшие дни Консейсау проведёт встречу с президентом «Порту» Андре-Виллаш Боашем, на которой попробует убедить свою нынешнюю команду в необходимости досрочного расставания. Соглашение тренера с португальским клубом рассчитано до конца сезона-2027/2028.

Напомним, ранее сообщалось, что «Милан» установил контакт с Сержиу Консейсау, в котором итальянский клуб видит замену Стефано Пиоли.

49-летний Консейсау тренирует «Порту» с 2017 года и привёл клуб к трём чемпионским титулам.