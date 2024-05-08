Тимур Сулейманов: «Локомотив» в турнирной таблице РПЛ не на своём месте

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о турнирном положении железнодорожников в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Нападающий выразил уверенность в том, что сейчас клуб находится не на своём месте, так как не входит в тройку сильнейших.

«Локомотив» в турнирной таблице на своем месте? Нет. Совсем нет. Он должен быть в тройке. Я не говорю, что точно на первом месте, но мы должны быть в тройке. С нашей игрой, дисциплиной», – сказал Тимур Сулейманов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, московский «Локомотив» за 27 туров в чемпионате России по футболу записал на свой счёт 44 очка. Подопечные Михаила Галактионова занимают четвёртую строчку турнирной таблицы. Отметим, что железнодорожники за три тура до конца нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги отстают от тройки сильнейших на шесть очков.