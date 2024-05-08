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Ташуев отметил одно изменение в игре «Факела» после своей отставки

Ташуев отметил одно изменение в игре «Факела» после своей отставки
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Экс-тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, какое изменение в игре воронежской команды произошло после его отставки.

«Любой тренер, когда долго работает в клубе, оставляет свою базу. Я всё-таки отработал семь месяцев, сборы провёл с командой, поменяли структуру игры. Перед «Сочи» схема, по которой мы сыграли с «Крыльями», осталась. Единственное, был очень низкий блок с «Сочи», поэтому в атаке не очень агрессивно действовали. Понятно, что сейчас надо брать очки команде.

С «Зенитом» первый тайм был достаточно субтильным со стороны «Факела» в атаке. Но во втором тайме вернулись к правильному футболу, который должен быть у команды дома — давление на соперника, поддержка трибун. Старались давить и сравнивать счёт.

Разницы после моего ухода нет, но только стали чуть ниже играть. Но повторюсь, что из-за турнирной таблицы такая игра. «Пари НН» тоже низко обороняется, ЦСКА старается играть на удержание», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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