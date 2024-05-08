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Кевин Стротман уйдёт из «Дженоа» в конце сезона — Николо Скира

Кевин Стротман уйдёт из «Дженоа» в конце сезона — Николо Скира
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«Дженоа» расстанется по окончании нынешнего сезона с атакующим полузащитником Кевином Стротманом, сообщает журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, итальянский клуб не продлит контракт с полузащитником, истекающий этим летом. Стротман покинет генуэзцев на правах свободного агента.

Напомним, в «Дженоа» нидерландский футболист перешёл летом 2023 года на полноценной основе из «Марселя» после окончания аренды. Он подписал контракт сроком на один сезон. В нынешнем розыгрыше чемпионата 34-летний Стротман провёл за «Дженоа» 26 матчей, отметившись двумя результативными передачами. Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн.

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