Кевин Стротман уйдёт из «Дженоа» в конце сезона — Николо Скира

«Дженоа» расстанется по окончании нынешнего сезона с атакующим полузащитником Кевином Стротманом, сообщает журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, итальянский клуб не продлит контракт с полузащитником, истекающий этим летом. Стротман покинет генуэзцев на правах свободного агента.

Напомним, в «Дженоа» нидерландский футболист перешёл летом 2023 года на полноценной основе из «Марселя» после окончания аренды. Он подписал контракт сроком на один сезон. В нынешнем розыгрыше чемпионата 34-летний Стротман провёл за «Дженоа» 26 матчей, отметившись двумя результативными передачами. Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн.