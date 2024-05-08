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Киммих ждёт предложения от «Барселоны» — журналист Корреас

Киммих ждёт предложения от «Барселоны» — журналист Корреас
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Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих по-прежнему заинтересован в своём переходе в каталонскую «Барселону». Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Ферран Корреас.

По сведениям источника, Киммих ждёт предложения от «Барселоны». Полузащитник мюнхенской команды хочет играть под руководством Хави, который возглавляет каталонцев.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Киммих засомневался в возможном переходе в стан сине-гранатовых в предстоящее трансферное окно.

Напомним, действующее трудовое соглашение Йозуа Киммиха с мюнхенской командой рассчитано до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сборной Германии составляет € 60 млн.

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