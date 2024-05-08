Киммих ждёт предложения от «Барселоны» — журналист Корреас

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Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих по-прежнему заинтересован в своём переходе в каталонскую «Барселону». Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Ферран Корреас.

По сведениям источника, Киммих ждёт предложения от «Барселоны». Полузащитник мюнхенской команды хочет играть под руководством Хави, который возглавляет каталонцев.

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Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Киммих засомневался в возможном переходе в стан сине-гранатовых в предстоящее трансферное окно.

Напомним, действующее трудовое соглашение Йозуа Киммиха с мюнхенской командой рассчитано до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сборной Германии составляет € 60 млн.