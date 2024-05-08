«Для нас каждая игра — это жизнь или смерть». Тренер «Фиорентины» — о матче полуфинала ЛК

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги конференций с бельгийским «Брюгге». Игра состоится сегодня, 8 мая, начало встречи — в 19:45 по московскому времени.

«Нам ещё есть над чем работать. Мы должны воспользоваться преимуществом в один гол и, не позволяя себе отвлекаться, продолжать играть так, как сыграли в первой игре.

В начале моего пребывания здесь я хотел попасть в еврокубки, и мы сделали это в первый год. 17 дополнительных матчей в прошлом году, 13 – в этом году, мы провели в еврокубках в сумме за два года 30 игр. Это важный опыт, который помог нам стать лучше. Опыт игры в еврокубках прекрасен, и я рад, что сделал это с этими игроками. Тут для нас каждый матч — это жизнь или смерть», — приводит слова Итальяно Football Italia.

Напомним, в первом матче итальянская «Фиорентина» одержала победу со счётом 3:2. Встреча прошла в Италии в четверг, 2 мая. В составе хозяев отличились Риккардо Соттиль, Андреа Белотти и Мбала Н'Зола. За «Брюгге» забили Ханс Ванакен (с пенальти) и Игор Тьяго.