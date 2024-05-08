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Агент Ранджеловича прокомментировал будущее игрока в «Рубине»

Агент Ранджеловича прокомментировал будущее игрока в «Рубине»
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Футбольный агент Василис Панагиотакис, представляющий интересы нападающего «Рубина» Лазара Ранджеловича, высказался касательно будущего сербского форварда в казанской команде.

«Лазар счастлив в «Рубине». Что касаемо его будущего в команде, то посмотрим, что будет в конце мая», — сказал Панагиотакис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Лазар Ранджелович перешёл в «Рубин» в сентябре 2023 года из греческого «Олимпиакоса» за сумму в € 1 млн. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги сербский нападающий провёл 21 матч, в котором забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2 млн.

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