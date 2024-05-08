«Рубин» применил дисциплинарные меры к Руслану Безрукову, пошутившему про деньги

Казанский «Рубин» сделал официальное заявление по ситуации с игроком команды Русланом Безруковым. 24 апреля 2024 года после матча 21-го тура чемпионата России «Зенит» – «Рубин» (0:2) футболист казанцев пошутил, что клуб ждёт деньги на карту от «Краснодара», который борется с сине-бело-голубыми за золотые медали в РПЛ.

«Футбольный клуб «Рубин» сожалеет о данной ситуации, вызвавшей столь широкий негативный резонанс. Да, медийная активность футболистов — часть спортивного шоу, способ повысить интерес болельщиков к турниру. Однако есть темы, на которые нельзя шутить.

Мы с огромным уважением относимся к усилиям РФС по очищению российского футбола от любых форм коррупции. Поэтому даже намёки на что-то подобное абсолютно недопустимы. Все вместе мы выступаем за принципы фэйр-плей и честную конкуренцию. Это принципиальная позиция ФК «Рубин», которую разделяет и сам Руслан Безруков.

В связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры», – говорится на официальном сайте казанского клуба.