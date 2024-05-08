«Манчестер Юнайтед» — самый дорогой футбольный клуб в мире по версии Sportico

Спортивный бизнес-портал Sportico опубликовал сведения о стоимости ведущих футбольных клубов современности. Так, на первом месте в рейтинге самых дорогих команд, включающий в себя топ-50, расположился английский «Манчестер Юнайтед».

По сведениям портала, стоимость манчестерского клуба составляет $ 6,2 млрд. В десятку самых дорогих футбольных команд мира также вошли мадридский «Реал» ($ 6 млрд), «Барселона» ($ 5,2 млрд), «Ливерпуль» ($ 5,1 млрд), мюнхенская «Бавария» ($ 4,8 млрд), «Манчестер Сити» ($ 4,7 млрд), «ПСЖ» ($ 4 млрд), лондонский «Арсенал» ($ 3,9 млрд), «Тоттенхэм» ($ 3,49 млрд) и «Челси» ($ 3,47 млрд).

В рейтинге преобладает представительство клубов из американской МЛС — 20 команд. Самым дорогим футбольным клубом из США является «Лос-Анджелес» со стоимостью в $ 1,15 млрд. Футбольные клубы из Саудовской Аравии и ОАЭ в рейтинге при этом отсутствуют.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» находится на восьмой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 54 очка в 35 матчах. В семи последних матчах чемпионата Англии манкунианцы одержали одну победу, набрав на этом отрезке семь очков.