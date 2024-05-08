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Ташуев: Краснодар спокойно может иметь два клуба. Жаль, что «Кубань» теряет позиции

Ташуев: Краснодар спокойно может иметь два клуба. Жаль, что «Кубань» теряет позиции
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Известный российский футбольный тренер Сергей Ташуев считает, что город Краснодар может иметь два клуба.

«Если бы у меня болела душа за все команды, где я работал… При мне в «Кубани» по полгода не платили зарплату. Такая судьба клуба. Не знаю, в чём там проблемы, которые у них были всегда. Надо начинать с руководства, почему такая нестабильная ситуация в клубе.

Такой город спокойно может иметь две команды. Галицкий системно работает, вкладывает в «Краснодар», а «Кубань» ничего не строит. Надо начинать разбираться сверху. Тренер не виноват, что работает в таких условиях. Но я всегда слежу за командами, где работал. Жаль, что такой клуб теряет свои позиции», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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