В «Севилье» высказались о стажировке Александра Кержакова

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес поделился информацией о стажировке российского тренера Александра Кержакова в испанском клубе.

«Почему Кержаков проходит стажировку в нашем клубе? Всё очень просто. В прошлом россиянин был частью нашей команды и играл за клуб в 2006–2008 годах. С тех пор у Александра сложились отличные отношения с нашим спортивным директором Виктором Ортой. Сегодня команда вернулась к тренировкам, и Кержаков будет смотреть на работу футболистов и тренерского штаба команды в рамках своего первого дня стажировки», — приводит слова Рамиреса Sport24.

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Сегодня, 8 мая, стало известно, что Александр Кержаков проходит тренерскую стажировку в стане испанской «Севильи».

Александр Кержаков завершил свою профессиональную футбольную карьеру в 2017 году. В России отечественный специалист успел поработать тренером в таких клубах, как «Томь» и «Пари Нижний Новгород». Последняя команда Александра Кержакова – «Спартак» из Суботицы. Сербский клуб россиянин покинул в ноябре прошлого года.