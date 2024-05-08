Тьерри Анри назвал лучшего игрока в истории «ПСЖ»

Бывший нападающий «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри назвал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе лучшим игроком в истории парижской команды.

«Я считаю Мбаппе лучшим игроком в истории «ПСЖ». Учитывая его вклад и то, как он повлиял на мир своей игрой в Париже, он уйдёт из этой команды, уже войдя в её историю в качестве лучшего», — приводит слова Анри Football Tweet в соцсети X (ранее Twitter).

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн. Всего в нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 46 матчах во всех турнирах, записав в свой актив 43 гола и 10 результативных передач.

Напомним, накануне, 7 мая, на стадии полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» выбыл из турнира, уступив по итогам двух встреч дортмундской «Боруссии» (0:2 по сумме двух матчей). В нынешнем сезоне элитного европейского турнира 25-летний Мбаппе отметился восемью голами в 12 матчах, при этом оформил одну результативную передачу.