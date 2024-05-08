Игрок «Химок» Терехов: в Первой лиге у нас твёрдая задача — занять первое место

Защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал о целях, которые стоят перед подмосковной командой накануне окончания сезона-2023/2024 Первой лиги.

«У нас стоит твёрдая задача – занять первое место. Команда с такими целями, комплектованием перед началом сезона обязана занимать первое место. Причём надо бы делать это с отрывом, уверенно побеждать, но уже получилось как получилось. Концовка будет напряжённой. Интересно посмотреть, у кого окажутся нервы крепче в борьбе за первое место», — приводит слова Терехова Metaratings.

Напомним, после 30 матчей в Первой лиге сезона-2023/2024 «Химки» продолжают занимать первое место в турнирной таблице. Подопечные Андрея Талалаева набрали 57 очков. Следующую игру внутреннего первенства подмосковная команда проведёт на выезде с махачкалинским «Динамо», занимающим вторую строчку в турнирной таблице. Игра пройдёт сегодня, 8 мая. стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.