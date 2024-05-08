«Эвертон» пытается сохранить в команде защитника, которым интересуются «МЮ» и «Тоттенхэм»

«Эвертон» попробует сохранить в команде в предстоящее межсезонье своего центрального защитника Джеррэда Брэнтуэйта. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, «ириски», выполнив задачу сохранения прописки в АПЛ, пытаются отбить интерес к защитнику со стороны ведущих команд английского чемпионата – «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», которые ищут варианты усиления центральной зоны обороны. Отмечается, что «Эвертон» выставил за своего игрока цену в £ 80 млн.

В нынешнем сезоне 21-летний Брэнтуэйт провёл за «Эвертон» 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.