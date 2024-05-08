Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Алания» проиграла «Родине» в матче 24-го тура Первой лиги

«Алания» проиграла «Родине» в матче 24-го тура Первой лиги
Комментарии

8 мая завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором владикавказская «Алания» сыграла с московской «Родиной». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Россия - Мелбет Первая лига . 24-й тур
08 мая 2024, среда. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Машуков – 27'     1:1 Сокол – 45+1'     1:2 Гордюшенко – 53'    

На 27-й минуте матча Ислам Машуков вывел хозяев вперёд. Однако ещё до перерыва московский клуб отыгрался – этому поспособствовал Артём Сокол. На 53-й Астемир Гордюшенко позволил вырваться вперёд уже «Родине». У «Алании» было более 35 минут, чтобы сравнять счёт. Однако восстановить равновесие в счёте хозяева не смогли.

«Родина» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков после 31 матча. «Алания» занимает шестое место, набрав 42 очка.

Таблица Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android