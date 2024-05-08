«Алания» проиграла «Родине» в матче 24-го тура Первой лиги

8 мая завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором владикавказская «Алания» сыграла с московской «Родиной». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 27-й минуте матча Ислам Машуков вывел хозяев вперёд. Однако ещё до перерыва московский клуб отыгрался – этому поспособствовал Артём Сокол. На 53-й Астемир Гордюшенко позволил вырваться вперёд уже «Родине». У «Алании» было более 35 минут, чтобы сравнять счёт. Однако восстановить равновесие в счёте хозяева не смогли.

«Родина» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков после 31 матча. «Алания» занимает шестое место, набрав 42 очка.