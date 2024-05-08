«Реал» включился в борьбу за хавбека «Байера» Флориана Вирца — Sport Bild

Мадридский «Реал» является наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры атакующего полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, у мадридского клуба наиболее велики шансы, чтобы заполучить Вирца, несмотря на наличие среди конкурентов мюнхенской «Баварии», лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити». В «Байере» установили за своего игрока, которого они готовы отпустить лишь через сезон, цену в € 150 млн. Переход хавбека в «Реал» этим летом маловероятен. Отмечается, что в мадридской команде планируют приобрести Вирца лишь летом следующего года, когда, возможно, уйдёт Тони Кроос.

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Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Флориан Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.