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Хавбек «Ростова» Байрамян: Карпин всегда растёт и прогрессирует как тренер

Хавбек «Ростова» Байрамян: Карпин всегда растёт и прогрессирует как тренер
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился мнением о главном тренере ростовской команды Валерии Карпине.

«Как изменился Карпин со времени знакомства? Валерий Георгиевич всегда растёт. Он прогрессирует как тренер», — приводит слова Байрамяна Sport24.

Напомним, Карпин возглавляет «Ростов» с совмещением работы в сборной России по футболу с весны 2022 года. После 27 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги ростовская команда имеет в своём активе 40 очков и располагается на седьмой строчке. Следующую игру внутреннего первенства «Ростов» проведёт в рамках 28-го тура чемпионата с казанским «Рубином» 11 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на стадионе «Казань-Арена» в Казани.

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