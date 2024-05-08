Тимур Сулейманов назвал «Динамо» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ

Форвард московского «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Нападающий железнодорожников предположил, что золотые медали по итогам текущего розыгрыша РПЛ достанутся футболистам столичного «Динамо».

«По чемпионату: «Зенит» или «Краснодар»? Больше даже думаю, «Динамо». Они на хорошем ходу. Мне очень нравится их игра. Только оттого, что мне нравится? Нет! Просто это моё мнение, что они возьмут чемпионство», – сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».

После 27 туров чемпионата России по футболу на первом месте располагается петербургский «Зенит», который выигрывал золотые медали РПЛ на протяжении пяти предыдущих сезонов подряд. На счету сине-бело-голубых 51 очко. На второй строчке пребывает «Краснодар», который заработал 50 очков. На третьем месте московское «Динамо», имеющее также 50 очков.