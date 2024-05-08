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«Мы обязаны использовать этот шанс». Игрок «Арсенала» Томиясу — о чемпионстве в АПЛ

«Мы обязаны использовать этот шанс». Игрок «Арсенала» Томиясу — о чемпионстве в АПЛ
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Защитник «Арсенала» Такэхиро Томиясу высказался об участии лондонской команды в чемпионской гонке в нынешнем сезоне английской Премьер-Лиги.

«Будем счастливы, если выиграем АПЛ. Лично мне больше ничего не нужно, кроме титула чемпиона Англии. У меня было не особо много возможностей принять участие в чемпионской гонке, поэтому я счастлив, что могу сейчас помочь. Когда у нас такой шанс, мы обязаны его использовать», — приводит слова Томиясу Metro.

Напомним, за три игры до конца сезона английской Премьер-лиги «Арсенал» с 83-мя набранными очками занимает первое место в турнирной таблице после 36 проведённых игр. Ближайшие преследователи «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» имеют в своих активах 82 и 78 очков, соответственно.

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