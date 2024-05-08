22-летний форвард «Тюмени» Порохов летом перейдёт в «Химки»

Нападающий «Тюмени» Илья Порохов продолжит карьеру в подмосковных «Химках», сообщает в своих социальных сетях журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Сообщается, что с игроком согласован контракт на два года. Он пополнит состав «Химок» на правах свободного агента.

22-летний Порохов выступает в составе «Тюмени» с лета 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца этого сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 500 тыс. В нынешнем сезоне Порохов принял участие в 27 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.

Напомним, «Химки» занимают первое место в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Андрея Талалаева за 49 матчей набрали 57 очков.