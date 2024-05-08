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«Сокол» и «Черноморец» сыграли вничью в матче 24-го тура Первой лиги

«Сокол» и «Черноморец» сыграли вничью в матче 24-го тура Первой лиги
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Сегодня, 8 мая, завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором саратовский «Сокол» принимал новороссийский «Черноморец». Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым (Петрозаводск). Матч закончился с ничейным счётом 0:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 24-й тур
08 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 0
Черноморец
Новороссийск

После проведённого 31 матча саратовский «Сокол» продолжает находиться в зоне вылета в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024, занимая 16-е место, имея в активе 29 очков. «Черноморец» находится после аналогичного количества матчей на 14-й строчке, набрав 33 очка.

Следующий матч в первенстве «Сокол» проведёт 12 мая на своём поле с «Тюменью», игра начнётся в 16:00 по московскому времени. «Черноморцу» в тот же день предстоит выездной матч с «Волгарём», стартовый свисток о начале которого прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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