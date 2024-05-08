«Рубин» наказал Безрукова за шутку, Кержаков стажируется в «Севилье». Главное к вечеру
Руслан Безруков получил наказание от «Рубина» за шутку про деньги от «Краснодара», Александр Кержаков стажируется в испанской «Севилье», а Никита Кучеров — в тройке претендентов на приз самому выдающемуся игроку сезона НХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 8 мая.
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