«Рубин» наказал Безрукова за шутку, Кержаков стажируется в «Севилье». Главное к вечеру

Руслан Безруков получил наказание от «Рубина» за шутку про деньги от «Краснодара», Александр Кержаков стажируется в испанской «Севилье», а Никита Кучеров — в тройке претендентов на приз самому выдающемуся игроку сезона НХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 8 мая.

Футбол

«Манчестер Юнайтед» — самый дорогой футбольный клуб в мире по версии Sportico

Александр Кержаков проходит стажировку в испанской «Севилье»

«Рубин» применил дисциплинарные меры к Руслану Безрукову, пошутившему про деньги

Хоккей

Никита Кучеров вошёл в тройку претендентов на приз самому выдающемуся игроку сезона НХЛ

Форвард «Колорадо» Ничушкин единолично возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли — 2024

«Трактор» объявил об уходе Алексея Заварухина из клубной системы

Теннис

Камила Джорджи завершила игровую карьеру

Павел Котов разгромил Михельсена в первом матче «Мастерса» в Риме

Блинкова переиграла Парри и вышла во второй круг турнира в Риме

Бокс/ММА

Появились новые подробности о допинг-тесте Райана Гарсии

Экс-бойца Hadrcore Ибрагима Исламова задержали в Москве по уголовной статье

Баскетбол

Стал известен обладатель награды «Лучший игрок оборонительного плана» сезона-2023/2024 НБА

Авто

Марко намекнул на новую команду Эдриана Ньюи в Формуле-1

Конгрессмен США начал расследование в отношении Формулы-1 из-за «Андретти»

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В РУСАДА заявили, что иностранные лаборатории отказывают в приёме допинг‑проб с Игр дружбы

Замминистра спорта России Фёдоров: мучимся со взносом в ВАДА уже много месяцев