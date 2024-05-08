Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новости спорта 8 мая: футболист шутка про деньги, Манчестер Юнайтед, Кержаков, Кучеров

«Рубин» наказал Безрукова за шутку, Кержаков стажируется в «Севилье». Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

Руслан Безруков получил наказание от «Рубина» за шутку про деньги от «Краснодара», Александр Кержаков стажируется в испанской «Севилье», а Никита Кучеров — в тройке претендентов на приз самому выдающемуся игроку сезона НХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 8 мая.

Футбол

Материалы по теме
«Я понимаю, почему про «Зенит» кричат такое». У «Факела» очень яркий капитан!
Эксклюзив
«Я понимаю, почему про «Зенит» кричат такое». У «Факела» очень яркий капитан!

Хоккей

Материалы по теме
Масштабный обмен в КХЛ! Его провели три клуба с участием шести хоккеистов
Масштабный обмен в КХЛ! Его провели три клуба с участием шести хоккеистов

Теннис

  • Камила Джорджи завершила игровую карьеру
  • Павел Котов разгромил Михельсена в первом матче «Мастерса» в Риме
  • Блинкова переиграла Парри и вышла во второй круг турнира в Риме
Материалы по теме
Аванесян повесила «баранку» и ушла с матчбола в Риме. Котов разгромил американца
Аванесян повесила «баранку» и ушла с матчбола в Риме. Котов разгромил американца

Бокс/ММА

Материалы по теме
«Хочу покончить с тем, что делает Джейк». На профессиональном бое с Полом настоял Тайсон
«Хочу покончить с тем, что делает Джейк». На профессиональном бое с Полом настоял Тайсон

Баскетбол

Материалы по теме
Гобер — настоящая стена! Француз забрал очередной DPOY и оказался в списке величайших
Гобер — настоящая стена! Француз забрал очередной DPOY и оказался в списке величайших

Авто

Материалы по теме
Ошибка или коррупция? Топ-команда IndyCar отбивается от обвинений в мошенничестве
Ошибка или коррупция? Топ-команда IndyCar отбивается от обвинений в мошенничестве

Другие

  • В РУСАДА заявили, что иностранные лаборатории отказывают в приёме допинг‑проб с Игр дружбы
  • Замминистра спорта России Фёдоров: мучимся со взносом в ВАДА уже много месяцев
Материалы по теме
Глава РУСАДА ответила, когда организации могут вернуть статус соответствия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android