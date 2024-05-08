«Брюгге» — «Фиорентина»: бельгийцы вышли вперёд в середине первого тайма

В эти минуты в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций встречаются бельгийский «Брюгге» и итальянская «Фиорентина». Команды играют на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Игра началась в 19:45 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 20-й минуте матча хозяева вышли вперёд. В их составе забил защитник Максим Де Кёйпер.

В первом матче в Италии «Фиорентина» одержала победу со счётом 3:2. Встреча прошла в Италии в четверг, 2 мая. В составе хозяев отличились Риккардо Соттиль, Андреа Белотти и Мбала Н'Зола. За «Брюгге» забили Ханс Ванакен (с пенальти) и Игор Тьяго.

Напомним, в другой паре 1/2 финала Лиги конференций встречаются английская «Астон Вилла» и греческий «Олимпиакос». Первая игра завершилась победой греческого клуба — 4:2.