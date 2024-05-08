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Чистяков: если «Сочи» не вылетит, это будет чудо? Отчасти да

Чистяков: если «Сочи» не вылетит, это будет чудо? Отчасти да
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Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков высказался о турнирном положении южан в чемпионате России. Футболист согласился с тем, что если команда сохранит прописку в Российской Премьер-Лиге, то это будет чудо.

«Если не вылетим, это будет чудо? На данный момент — отчасти да», – приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

После 27 туров чемпионата России по футболу сочинцы записали на свой счёт 20 очков. Они занимают последнее и место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей южане отстают на восемь очков. При этом до конца сезона осталось три матча.

Напомним, Дмитрий Чистяков принадлежит петербургскому «Зениту». В начале этого года российский защитник на правах аренды перешёл в «Сочи». Ожидается, что в конце сезона он вернётся в стан сине-бело-голубых.

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