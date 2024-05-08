Марсель Десайи посоветовал Килиану Мбаппе перейти в клуб из Саудовской Аравии

Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи высказался о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я неоднократно говорил, что выбрал бы команду с другой части света. Что касается Мбаппе, я не думаю, что «Реал» – идеальный вариант в его случае: на левом фланге играет Винисиус Жуниор, игрок таких же качеств, как у Джуда Беллингема, из-за чего неизвестно, будет ли Мбаппе игроком старта, как того хочет.

Если касаться футбольного бизнеса, то за £ 350 млн я бы уехал на один год в Саудовскую Аравию, а затем вернулся бы в следующем сезоне, в год чемпионата мира, обратно. Будучи уже в возрасте 26 лет, обналичил бы эти деньги и играл в другой команде ради футбола. Мбаппе тоже ведь хочет играть в футбол», — приводит слова Десайи beIN Sports.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Нападающий сказал партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.