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Врач «Пари НН» рассказал о состоянии и сроках восстановления Марадишвили после травмы

Врач «Пари НН» рассказал о состоянии и сроках восстановления Марадишвили после травмы
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Врач «Пари Нижний Новгород» Самвел Аллахвердян высказался о состоянии полузащитника команды Константина Марадишвили.

«Костя был прооперирован 11 апреля. Операция прошла в штатном режиме, всё прошло успешно. На данный момент он проходит реабилитацию в футбольном клубе «Локомотив». Мы с ним на связи — всё идёт по плану и протоколу. Сроки восстановления — 6-7 месяцев с момента операции.

Что касается настроя Кости, то он сам по себе активный и позитивный парень. Поэтому он сразу ворвался в бой — активно занимается и просит больше нагрузки. Он максималист. Всё идёт хорошо», — сказал Аллахвердян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Марадишвили порвал крестообразную связку.

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