Врач «Пари НН» сообщил о сроках восстановления Майга после травмы крестообразных связок

Врач «Пари Нижний Новгород» Самвел Аллахвердян рассказал о сроках восстановления полузащитника Мамаду Майга.

«Майга был прооперирован 7 мая. Всё прошло успешно. На данный момент он находится в Мюнхене, а в пятницу будет вылетать обратно. Дальнейшую реабилитацию он будет проходить в «Пари НН». Сам Майга готов хоть завтра на поле выходить (смеётся). Но сроки восстановления займут шесть-семь месяцев», — сказал Аллахвердян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Майга травмировался 14 апреля во время гостевого матча 24‑го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3). Полузащитник, получивший разрыв передней крестообразной связки колена, перенёс операцию 1 мая.

Ранее Аллахвердян рассказал о состоянии Константина Марадишвили.