Врач «Пари НН» рассказал о сроках восстановления Жигулёва после травмы

Врач «Пари Нижний Новгород» Самвел Аллахвердян высказался о состоянии полузащитника команды Ильи Жигулёва. Напомним, в начале марта футболист перенёс операцию из-за повреждения крестообразной связки.

«Жигулёв был прооперирован 5 марта. У него была аналогичная травма и операция, как у Марадишвили и Майгу. Сроки восстановления также займут шесть-семь месяцев.

На данный момент он проходит реабилитацию в нашем клубе, работает с физиотерапевтом. В скором времени начнёт пробежки на поле. Пока занимается только в зале, но настроен максимально позитивно», — сказал Аллахвердян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Жигулёв является воспитанником «Краснодара». Футболист выступает за «Пари НН» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за нижегородцев 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.