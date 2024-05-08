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«КАМАЗ» и «Енисей» не выявили победителя в матче 24-го тура Первой лиги

«КАМАЗ» и «Енисей» не выявили победителя в матче 24-го тура Первой лиги
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Завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «КАМАЗ» принимал красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Лапатухиным (Москва). Матч закончился ничьей со счётом 1:1.

Россия - Мелбет Первая лига . 24-й тур
08 мая 2024, среда. 19:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 Ломакин – 18'     1:1 Защепкин – 52'    

Счёт в игре на 18-й минуте открыл полузащитник «Енисея» Александр Ломакин. Усилиями защитника Романа Защепкина «КАМАЗ» на 50-й минуте встречи сравнял счёт и сумел уйти от поражения.

«КАМАЗ» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко после 31 матча. «Енисей» занимает шестое место, набрав после аналогичного количества игр 43 очка.

Следующий матч в рамках Первой лиги команда из Набережных Челнов проведёт с московской «Родиной» 12 мая, начало игры – в 17:00 по московскому времени. «Енисею» в этот день предстоит встреча с «Кубанью», матч начнётся в 9:00 по московскому времени.

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