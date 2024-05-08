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Махачкалинское «Динамо» обыграло «Химки» и вышло на первое место в таблице Первой лиги

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Химки» и вышло на первое место в таблице Первой лиги
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Завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко (Краснодар). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Россия - Мелбет Первая лига . 24-й тур
08 мая 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Магомедов – 79'    

Единственный гол в матче на 79-й минуте забил полузащитник махачкалинцев Ражаб Магомедов.

Махачкалинское «Динамо» после этой победы набрало 58 очков и вышли на первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024, опередив подмосковные «Химки», опустившиеся на вторую строчку, на одно очко.

В следующем туре махачкалинцы 12 мая на выезде сыграют с тольяттинским «Акроном». В этот же день «Химки» проведут гостевой матч с «Ленинградцем».

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