Тимур Сулейманов вспомнил историю, как ему прилетело от Михаила Галактионова

Форвард московского «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о совместной работе с Михаилом Галактионовым. Футболист железнодорожников признался, что Галактионов является интеллигентным человеком. При этом, по словам Сулейманова, ему прилетало от специалиста.

«Насчёт интеллигентности скажу, что это точно. Он №1. Насчет того, что прилетало: да, мне прилетало. Это было в «Пари НН». Как‑то раз я забил подряд два-три гола, почувствовал, что надо уже забирать капитанскую повязку. В итоге играем на тренировке, ко мне просто прикоснулись или наступили на ногу, я упал: тренер мог не заметить или не посчитал нужным свистнуть. Я на повышенных тонах сказал: «Как это так?» И он свистит, подходит ко мне и начинается: «Ты что? Звезду поймал?» И ещё пара слов! Меня это успокоило», – сказал Сулейманов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сулейманов — воспитанник академии «Локомотива», он был арендован столичной командой у клуба «Пари Нижний Новгород» в сентябре 2023 года. В марте москвичи объявили о досрочном выкупе контракта форварда у «Пари Нижний Новгород» и заключили с ним соглашение до лета 2027 года.

Напомним, действующее трудовое соглашение Михаила Галактионова с железнодорожниками рассчитано до июня 2024 года.