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«Брюгге» — «Фиорентина»: итальянцы сравняли счёт в концовке матча

«Брюгге» — «Фиорентина»: итальянцы сравняли счёт в концовке матча
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В эти минуты в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций встречаются бельгийский «Брюгге» и итальянская «Фиорентина». Команды играют на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Игра началась в 19:45 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:1.

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 19:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 1
Фиорентина
Флоренция, Италия
1:0 Ванакен – 20'     1:1 Бельтран – 85'    
Удаления: Одои – 90+4' / нет

На 20-й минуте матча хозяева вышли вперёд. В их составе забил защитник Максим Де Кёйпер.

На 85-й минуте форвард гостей Лукас Бельтран сравнял счёт с пенальти.

В первом матче «Фиорентина» одержала победу со счётом 3:2. Встреча прошла в Италии в четверг, 2 мая. В составе хозяев отличились Риккардо Соттиль, Андреа Белотти и Мбала Н'Зола. За «Брюгге» забили Ханс Ванакен (с пенальти) и Игор Тьяго.

Напомним, в другой паре 1/2 финала Лиги конференций встречаются английская «Астон Вилла» и греческий «Олимпиакос». Первая игра завершилась победой греческого клуба — 4:2.

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