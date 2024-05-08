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«Ливерпуль» лидирует в борьбе за защитника «Спортинга» Инасиу — Caught Offside

«Ливерпуль» лидирует в борьбе за защитника «Спортинга» Инасиу — Caught Offside
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Центральный защитник португальского «Спортинга» Гонсалу Инасиу продолжает находиться в поле зрения «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Caught Offside.

По сведениям источника, мерсисайдский клуб, который летом возглавит нидерландский специалист Арне Слот, имеет больше шансов на то, чтобы подписать португальского защитника. Отмечается, что сам Инасиу заинтересован в переходе в английский чемпионат, а «Спортинг» согласен расстаться со своим игроком за сумму в € 60 млн.

В текущем сезоне 22-летний Инасиу провёл за «Спортинг» 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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