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8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций встречались бельгийский «Брюгге» и итальянская «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Игра началась в 19:45 по московскому времени. Она завершилась со счётом 1:1.

На 20-й минуте матча хозяева вышли вперёд. В их составе забил защитник Максим Де Кёйпер.

На 85-й минуте форвард гостей Лукас Бельтран сравнял счёт с пенальти.

В первом матче в Италии «Фиорентина» одержала победу со счётом 3:2. Встреча прошла в четверг, 2 мая. В составе хозяев отличились Риккардо Соттиль, Андреа Белотти и Мбала Н'Зола. За «Брюгге» забили Ханс Ванакен (с пенальти) и Игор Тьяго.

Таким образом, по сумме двух встреч «Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций.

Напомним, в другой паре 1/2 финала Лиги конференций встречаются английская «Астон Вилла» и греческий «Олимпиакос». Первая игра завершилась победой греческого клуба — 4:2.