«Фиорентина» во второй раз подряд сыграет в финале Лиги конференций
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8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций встречались бельгийский «Брюгге» и итальянская «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Игра завершилась со счётом 1:1. В первом матче «Фиорентина» одержала победу со счётом 3:2. Встреча прошла в Италии 2 мая. Таким образом, по сумме двух матчей (4:3) «фиалки» прошли дальше.
Отметим, что «Фиорентина» сыграет в финале Лиги конференций во второй раз подряд. В прошлом году итальянская команда также оказалась в решающем матче турнира. Тогда она встретилась с английским «Вест Хэмом». Та игра завершилась для «Фиорентины» неудачно — она потерпела поражение со счётом 1:2.
Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 19:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 1
Фиорентина
Флоренция, Италия
1:0 Ванакен – 20' 1:1 Бельтран – 85'
Удаления: Одои – 90+4' / нет
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