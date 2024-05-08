«Фиорентина» во второй раз подряд сыграет в финале Лиги конференций

8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций встречались бельгийский «Брюгге» и итальянская «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Игра завершилась со счётом 1:1. В первом матче «Фиорентина» одержала победу со счётом 3:2. Встреча прошла в Италии 2 мая. Таким образом, по сумме двух матчей (4:3) «фиалки» прошли дальше.

Отметим, что «Фиорентина» сыграет в финале Лиги конференций во второй раз подряд. В прошлом году итальянская команда также оказалась в решающем матче турнира. Тогда она встретилась с английским «Вест Хэмом». Та игра завершилась для «Фиорентины» неудачно — она потерпела поражение со счётом 1:2.