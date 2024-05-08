Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» во второй раз подряд сыграет в финале Лиги конференций

«Фиорентина» во второй раз подряд сыграет в финале Лиги конференций
Комментарии

8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций встречались бельгийский «Брюгге» и итальянская «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Игра завершилась со счётом 1:1. В первом матче «Фиорентина» одержала победу со счётом 3:2. Встреча прошла в Италии 2 мая. Таким образом, по сумме двух матчей (4:3) «фиалки» прошли дальше.

Отметим, что «Фиорентина» сыграет в финале Лиги конференций во второй раз подряд. В прошлом году итальянская команда также оказалась в решающем матче турнира. Тогда она встретилась с английским «Вест Хэмом». Та игра завершилась для «Фиорентины» неудачно — она потерпела поражение со счётом 1:2.

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 19:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 1
Фиорентина
Флоренция, Италия
1:0 Ванакен – 20'     1:1 Бельтран – 85'    
Удаления: Одои – 90+4' / нет
Материалы по теме
«Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android