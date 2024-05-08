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«Челси» согласовал контракт с 17-летним вингером «Палмейраса» — Фабрицио Романо

«Челси» согласовал контракт с 17-летним вингером «Палмейраса» — Фабрицио Романо
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«Челси» достиг устной договорённости с вингером бразильского «Палмейраса» Эстевао Виллианом о переходе в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, лондонцы в скором времени сделают «Палмейрасу» трансферное предложение по Эстевао. Переход нападающего может обойтись «Челси» в € 32 млн, при этом лондонцы готовы заплатить эту сумму бразильскому клубу.

Напомним, ранее сообщалось, что преимуществом в подписании Эстевао, имеющего прозвище Мессиньо, обладает «Барселона».

17-летний Эстевао Виллиан является воспитанником бразильского «Крузейро», откуда в 2021 году перешёл в «Палмейрас». Нападающий провёл в нынешнем сезоне в составе «Палмейраса» 18 матчей, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Эстевао составляет € 10 млн.

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