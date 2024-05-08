В «Манчестер Юнайтед» намерены заменить Андре Онана вратарём «Реала Сосьедад» — Marca

«Манчестер Юнайтед» предпримет попытку приобрести вратаря испанского «Реала Сосьедад» Алекса Ремиро. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, в команде разочарованы игрой приобретённого в начале текущего сезона у миланского «Интера» голкипера Андре Онана. Манчестерский клуб уже включил Алекса Ремиро в число игроков, которые смогли бы заменить Онана в следующем сезоне. Отмечается, что вратарь «Реала Сосьедад» может обойтись манкунианцам в, возможно, неподъёмную для них сумму в € 70 млн, которую «Манчестер Юнайтед» попробует снизить, вступив в переговоры.

29-летний Алекс Ремиро выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2019 года после перехода из «Атлетика». В нынешнем сезоне испанский вратарь провёл во всех турнирах 45 матчей, 20 из которых завершил всухую. Немецкий портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ремиро в € 25 млн.