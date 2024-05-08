«Интер» продлит контракт с Николо Бареллой

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио сообщил, что клуб договорился о продлении контракта с полузащитником Николо Бареллой.

«Мы очень близки к тому, чтобы подписать новый контракт с Бареллой. Уже готово новое соглашение сроком до 2029 года с установленной заработной платой футболиста в € 6,5 млн в год и бонусом в € 1 млн», — приводит слова Аузилио журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, 27-летний Барелла выступает за «Интер» с 2020 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года. Футболист провёл за «нерадзурри» в этом сезоне 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бареллы составляет € 75 млн.