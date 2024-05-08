«Дай Бог, встретимся в РПЛ». Тренер «Химок» Талалаев — о поражении от «Динамо» Мх

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал поражение в матче 24-го тура Первой лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча, проходившая на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске, завершилась победой махачкалинцев со счётом 1:0.

«Поздравляю хозяев с победой. Знали, что будет напряженная игра с организованной командой. Так и получилось. Большего ожидал от футболистов, которые вышли на замену во втором тайме. Хотели получить преимущество в конструктиве после перерыва, к сожалению, вышло наоборот. Замен было много, некоторые из них вынужденные, инициатива перешла к «Динамо», если судить по паре-тройке моментов.

Хозяева забили хороший мяч, мы свои шансы не реализовали. В эпизоде со штрафным, например. А где-то просто в ворота не попали, Руденко и Варатынов могли забивать. Неприятно проигрывать, но хозяева объективно смотрелись поострее. Поблагодарил ребят, у нас еще три игры, дай Бог, встретимся в Премьер-лиге», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Химок».

Напомним, махачкалинское «Динамо» после этой победы набрало 58 очков и вышло на первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024, опередив подмосковные «Химки», опустившиеся на вторую строчку, на одно очко.