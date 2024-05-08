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«Ювентус» хочет сохранить Влаховича, несмотря на интерес «Арсенала» — Calciomercato

«Ювентус» хочет сохранить Влаховича, несмотря на интерес «Арсенала» — Calciomercato
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«Ювентус» не заинтересован в продаже в предстоящее летнее трансферное окно своего нападающего Душана Влаховича, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, сербского футболиста намерен приобрести лондонский «Арсенал», ищущий усиление в линию нападения на фоне возможной продажи своего форварда Габриэла Жезуса. Однако в итальянском клубе ищут варианты продления контракта с Влаховичем на выгодных для себя условиях: туринцы не хотят идти на требуемое футболистом значительное увеличение заработной платы. Отмечается, что сам Влахович хочет остаться в «Ювентусе», если удастся договориться о новом контракте.

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний Влахович принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с «Ювентусом» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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