Тимур Сулейманов заявил, что «Пари НН» открыл ему дорогу в футбол

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов заявил, что клуб «Пари Нижний Новгород» открыл для него дорогу в большой футбол.

«Нижний дал мне дорожку? Большую дорогу. В плане опыта. Почувствовать большой футбол. Тем более я пришёл тогда в ФНЛ. Почувствовал чуть‑чуть. А потом и в РПЛ. Слежу ли за «Пари НН»? Конечно! Там у меня осталось очень много друзей. То, что уволили Юрана, для меня это чуть неожиданно, потому что я думал, что он всё‑таки ещё сезон потренирует», – сказал Сулейманов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Тимур Сулейманов — воспитанник академии московского «Локомотива», он был арендован столичной командой у клуба «Пари Нижний Новгород» в сентябре 2023 года. В марте москвичи объявили о досрочном выкупе контракта форварда у «Пари Нижний Новгород». При этом железнодорожники заключили с российским футболистом соглашение до лета 2027 года.