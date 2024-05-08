Дмитрий Чистяков: у меня прекрасные отношения с «Зенитом»

Центральный защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков, выступающий на правах аренды в составе «Сочи», высказался о своём будущем.

«Мои взаимоотношения с «Зенитом» и вернусь ли я в команду? Отношения прекрасные, я хочу доиграть сезон, а потом, если аренда до конца сезона, возвращаюсь в Петербург», – приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Напомним, Дмитрий Чистяков имеет действующее трудовое соглашение с петербургским «Зенитом», рассчитанное до лета 2025 года. Минувшей зимой защитник на правах аренды перебрался в «Сочи». За южан российский футболист будет выступать до конца июня. Отметим, что в нынешнем сезоне Чистяков принял участие лишь в 14 матчах во всех турнирах. Он не отметился результативными действиями.