«Реал» М — «Бавария»: мадридцы сравняли счёт на 88-й минуте

В эти минуты в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов встречаются мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Игра началась в 22:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:1.
На 68-й минуте матча защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис вывел свою команду вперёд.
На 88-й минуте нападающий мадридцев Хоселу сравнял счёт.
В первом матче полуфинала команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла в Германии 30 апреля. В составе «Реала» дубль оформил нападающий Винисиус Жуниор (один из мячей — с пенальти). За «Баварию» забили полузащитник Лерой Зане и нападающий Гарри Кейн (с пенальти).
Ранее в финал уже вышла дортмундская «Боруссия». Она по сумме двух встреч прошла «ПСЖ».
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