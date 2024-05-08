Туфан Садыгов: перед «Химками» стоит задача выйти в РПЛ с первого места

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о турнирных задачах подмосковной команды на сезон после поражения в матче 24-го тура Первой лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча, проходившая на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Задача стоит выйти в РПЛ с первого места, для этого есть все шансы. Мы хотим завоевать трофей, выиграть чемпионат. Мотивация и цель сохраняются на оставшиеся матчи», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

Напомним, махачкалинское «Динамо» после этой победы набрало 58 очков и вышло на первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024, опередив подмосковные «Химки», опустившиеся на вторую строчку, на одно очко. В следующем туре махачкалинцы 12 мая на выезде сыграют с тольяттинским «Акроном». В этот же день «Химки» проведут гостевой матч с «Ленинградцем».